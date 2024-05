Trochę stresu, czyli egzamin ósmoklasisty [ZDJĘCIA]

Na pierwszy ogień język polski -w środę matematyka.

Ósmoklasiści rozpoczęli trzydniowe egzaminy na koniec szkoły podstawowej.- Trochę jest stres. - Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. - Ale zawsze jest poczucie, że coś może pójść nie tak - mówili zdający.- Liczysz, że której lektury nie będzie? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.- Quo vadis.- A ulubiona to...?- Kamienie na szaniec.- A co leży na biurku?- Dwa czarne długopisy i legitymacja. Jutro będę musiała przynieść linijkę...Tego egzaminu nie można nie zdać, nie ma bowiem progów zdawalności, ale jego wyniki będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich.Wyniki 3 lipca.