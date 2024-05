Nowa aparatura do walki z rakiem płuca w SPWSZ [ZDJĘCIA]

źródło: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony źródło: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony źródło: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony źródło: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony

Nowa aparatura do walki z rakiem płuc w szpitalu w Zdunowie. Sprzęt do diagnostyki i leczenia kosztował prawie 3 miliony złotych.

W codziennej pracy używać go będą głównie torakochirurdzy.



Zakup został sfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.



W ramach zadania Szpital Wojewódzki w Szczecinie kupił między innymi: sternotom, narzędzia do operacji wideotorakoskopowych, sondę radialną, lampy operacyjne, bipolarne systemy do zamykania naczyń i przewoźny aparat RTG.



Nowoczesny sprzęt pozwoli torakochirurgom wykonywać metodą małoinwazyjną niemal wszystkie zabiegi.