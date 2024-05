źródło: Centrum Żeglarskie

Do Szczecina przypłynie w środę imponujący żaglowiec - ORP Iskra zacumuje u stóp Wałów Chrobrego. Dla mieszkańców Szczecina i regionu to okazja, aby wejść na pokład i przyjrzeć się jednostce z bliska.

Pokłady będzie można zwiedzać w czwartek i piątek w godzinach 13-17. ORP Iskra to okręt szkolny polskiej Marynarki Wojennej.



Będzie można go oglądać również w czasie sierpniowego finału regat The Tall Ships Races.