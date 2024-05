Nadmorskie plażowanie na Warszowie? Impas, ale jest zapowiedź rozmów

Sezon za pasem - w Świnoujściu, jak we wszystkich kąpieliskowych miejscowościach - trwają intensywne przygotowania do sezonu.

Z tą różnicą, że lokalizacja jednego z nich wciąż stoi pod znakiem zapytania.Niewiadomą wciąż jest kąpielisko na wyspie Wolin. Zarządcy plaży nie mają pewności, czy w związku z zamkniętą od roku ul. Ku Morzu ustawianie wież z ratownikami na jej przedłużeniu będzie zasadne.- Jeżeli nie będziemy mogli zrealizować kąpieliska strzeżonego Warszów 1, będziemy wnioskowali o miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na Przytorze, na wysokości wejścia do Podziemnego Miasta - mówi Marek Bartkowski, dyrektor OSiR "Wyspiarz".O godny dojazd do tradycyjnego kąpieliska walczyła będzie nowa prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska.- Istnieje szansa na to, że będzie kursował autobus, który będzie dowoził wczasowiczów i mieszkańców do plaży na Warszowie w tej starej lokalizacji. Jest duża szansa, że Gaz-System poczuje się do współodpowiedzialności za zaistniałą sytuację i będziemy mogli na ten temat rozmawiać - wierzy prezydent Agatowska.Sprawą zaniepokojeni są mieszkańcy.- Na majówkę zostały puszczone autobusy. Mieszkańcy korzystali z nich, wiadomo. A o godz. 16.15 był ostatni autobus - mówi Renata Koch-Trochimowicz z Zarządu Osiedla Warszów.Rozmowy miasta z przedstawicielami spółki Gaz-System mają się odbyć w tym tygodniu.