Po czterech dekadach remont latarni w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Kilkupiętrowe rusztowania wokół kołobrzeskiej latarni morskiej. Odwiedzający kurort muszą przyzwyczaić się do takiego widoku.

Chociaż prace remontowe przy latarni rozpoczęły się już zimą, to teraz wkraczają one w kluczową fazę. Wokół zabytku ustawione zostały rusztowania, które są wykorzystywane do naprawy elewacji wieży. Trwają również prace wokół całego bastionu.



Przewidują one uszczelnienie murów, które tak kompleksowych prac nie przechodziły od ponad 40 lat. Niestety, zakres robót wiąże się z utrudnieniami dla zwiedzających, które będą towarzyszyć w czasie sezonu letniego. Od początku czerwca należy liczyć się brakiem możliwości dostępu do tarasu widokowego na szczycie latarni.



Cała inwestycja powinna być gotowa we wrześniu. Jej dopełnieniem będzie nowa iluminacja zabytku. Wszystkie prace kosztują ponad 5,7 mln zł, a 5 milionów miasto pozyskało z rządowego programu Polski Ład.