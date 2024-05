Tej nocy muzea znowu ożyją [ZDJĘCIA]

To dzień, w którym nocne życie Szczecina tętni najbardziej. I nie w klubach, tylko w instytucjach kultury. W najbliższą sobotę czeka nas Europejska Noc Muzeów.





- Są to dwie przepiękne klatki schodowe, w których szczególną uwagę zwracają: sztukateria, mozaiki podłogowe, balustrady zdobione, a także kasetony na sufitach - podkreśla Stachowicz.





Atrakcji z roku na rok przybywa: Muzeum Narodowe udostępni wszystkie swoje wystawy, dodatkowo będzie można między innymi zobaczyć filmy o obiektach utraconych w czasie wojny.Muzeum Historii Szczecina zaprezentuje nowe eksponaty - pistolety pojedynkowe z XVIII i XIX wieku. Do Nocy Muzeów dołączyły też nowe instytucje i lokalizacje.- Po raz pierwszy będzie można wejść do historycznej świetlicy stoczniowej - zachęca dyrektor Centrum Solidarności Stocznia Sebastian Ligarski: - Będzie można zobaczyć, jak dziś wygląda, również obejrzeć dwie wystawy, jedną poświęconą spotkaniu, czyli "Lekcji pokory" ze stycznia 1981 roku oraz drugą, zewnętrzną poświęconą historii samej świetlicy "Wolności" - wymienia Ligarski.Kolejna nowość - wspólnota mieszkaniowa z ulicy Monte Cassino 7 udostępni do zwiedzania odrestaurowane wnętrza 130-letniej kamienicy, projektu Wilhelma Zimmermanna - mówi Elżbieta Stachowicz ze wspólnoty mieszkaniowej.Już w niedzielę w godzinach od 2:00 do 4:00 w nocy będzie też można odwiedzić słynną piekarnię Reczyńskich, przy ulicy Rayskiego. Do odwiedzenia będzie w tym roku ponad 20 miejsc. Tutaj można znaleźć szczegółowy program tegorocznej Nocy Muzeów.