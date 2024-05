Zostali okrzyknięci najlepszym chórem w Europie

Fot. Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie

Chór Politechniki Morskiej wrócił z konkursu w Austrii z prestiżowymi nagrodami.

- To było niesamowite doświadczenie - mówi dyrektorka i dyrygentka chóru Sylwia Fabiańczyk- Makuch.



- Zawalczyliśmy, zdobyliśmy 97 punktów na 100. Zostaliśmy uznani najlepszym chórem europejskim podczas festiwalu. Dostaliśmy niesłychane trofeum, to jest nagroda Superior Gold. Taką nagrodę otrzymały tylko dwa chóry - my i chór z USA. Jest to niezwykle kształtujące wydarzenie, możemy tam posłuchać również wielu innych dobrych chórów z całego świata. Nam chodzi jednak przede wszystkim o to, żeby poczuć tę więź międzynarodową, między chórami, ale i między ludźmi - podkreśla Fabiańczyk- Makuch.



W rywalizacji konkursowej brały udział chóry z całego świata, m.in. ze Szwecji, Łotwy, Węgier, Irlandii, Słowacji, a także z USA.



Chór Politechniki Morskiej już w lipcu wybiera się na tournee po Chinach, jako gość specjalny organizowanego tam spotkania z muzyką chóralną.