"Dookoła świata i człowieka". Niezwykły cykl spotkań w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Spotkanie autorskie z Marcinem Mellerem, dziennikarzem, felietonistą i autorem reportaży rozpoczęło dziś w Książnicy Stargardzkiej cykl pod hasłem "Dookoła świata i człowieka".

W planach kolejne spotkania z Jackiem Hugo-Baderem, okrzykniętym drugim Ryszardem Kapuścińskim, Jankiem Świtałą - najbardziej znanym ratownikiem oraz influencerem i Krzysztofem Wielickim - zdobywcą Korony Himalajów. Projekt Książnicy współfinansuje spółka Bridgeston Stargard.



Jolanta Aniszewska, dyrektor Książnicy Stargardzkiej podkreśla, że wtorkowe spotkanie z Marcinem Mellerem, to mocny akcent trwającego Tygodnia Bibliotek. Czytelnicy mogą też liczyć na inne atrakcje.



- Do 15 maja w Książnicy Stargardzkiej jest bardzo dużo zdarzeń z tym związanych, między innymi akcja bookcrossingowa. Być może państwo gdzieś znajdziecie książki, które my w prezencie wam zostawimy. Drugie spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem wpisaliśmy natomiast w terminarz Dni Stargardu - dodaje Aniszewska.



Kolejne dwa z cyklu "Dookoła..." zaplanowano w Książnicy po wakacjach.



- Z Jankiem Świtałą będzie spotkanie wrześniowe, a z Krzysztofem Wielickim zaplanowane jest na koniec października - wymienia Aniszewska.



Natomiast dużym powodzeniem cieszy się akcja wymiany pod hasłem: "Przeczytałeś, podaj dalej... książkę". Mobilne stoisko z książkami do nieodpłatnej wymiany jeszcze do jutra można zastać w Parku Chrobrego.