Przygotowanie do dużej operacji w Wolinie

Nowe przęsło łukowe w Wolinie na dniach zostanie nasunięte - trwają ostatnie przygotowania.

Most powstaje w ramach budowy drogi ekspresowej S3 Dargobądz -Troszyn. Jego konstrukcja waży około 1000 ton, ma 170 metrów długości i 25 wysokości.



Droga ekspresowa S3 na odcinku Dargobądz-Troszyn będzie mieć 16 km. Wartość tego kontraktu to 700 mln zł. To jeden z dwóch odcinków S3 w budowie. Drugi ma długość 17 km i obejmuje odcinek od Świnoujścia do Dargobądza.