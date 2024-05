Karma dla kotów kością niezgody. W tle pojawia się wilk

Wykładana w okolicach byłego ośrodka wypoczynkowego w Brzózkach karma dla kotów stała się "kością niezgody" między częścią mieszkańców a Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Policach.

Pierwsza strona konfliktu twierdzi, że pożywienie mogło przyciągnąć wilka, który był widziany tydzień temu w okolicy - mówi Magda Szorszewska, mieszkanka Brzózek. - Panie przywożą karmę na kilka dni i przywożą jej tak dużo, że jak koty nie zjedzą jej, to ta karma tam leży i nie jest to kilogram czy dwa, ale kilka kilogramów. Nie wiem czy ten wilk przyszedł do karmy, ale on tam poszedł, obwąchał i wrócił. Wyglądało to tak, że on tam szedł, bo wiedział, że coś tam jest.- Nasza wolontariuszka ma świadomość, że wystawiana przez nią karma musi być posprzątana, kiedy zbyt długo leży na zewnątrz - mówi Patryk Bartela, prezes TOZ-u w Policach. - Wie, że karma przez długi czas nie powinna zostawać ogólnodostępna, bo to dla nikogo nie jest dobre. Dla kotów też nie. Jeśli chodzi o to, to może być też sytuacja, że wilk przychodzi do karmy, a może być sytuacja, że przyszedł kompletnie przypadkowo. Pani, która tam jest i przeszkadzają jej koty mówi, że wilk przychodzi do wyłożonej karmy, natomiast inni ludzie nie widzieli tam tego problemu.Przedstawiciel polickiego TOZ-u zapewnia, że koty w Brzózkach będą nadal dokarmiane, ponieważ organizacja na zlecenie gminy Nowe Warpno wykonuje obowiązek ustawowy o dokarmianiu kotów wolno żyjących.Karma od tej pory będzie wystawiana za płotem ośrodka, a nie przy drodze, tak by nie miały do niej dostępu inne zwierzęta.