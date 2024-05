Jak nie pogubić się w fali fake newsów?

źródło: materiały organizatorów

Manipulacja czy rzetelna informacja? Jak nie pogubić się w zalewającej nas fali fake newsów - tego dowiecie się podczas dwudniowej debaty "Edukacja Medialna", czyli wspólnego projektu naszej rozgłośni i szczecińskiej Akademii Nauk Stosowanych TWP.

Przed nami dwa dni wykładów z udziałem specjalistów i dziennikarzy. Pokażemy narzędzia, które pomogą weryfikować otaczające nas treści - mówi Michał Ruczyński z Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. - Jak prowadzić pewnego rodzaju krytyczną analizę i refleksyjne podejście, bo my jesteśmy ludźmi myślącymi. Musimy świadomie podchodzić do przekazu. Móc go weryfikować tak, żeby w tym przekazie nie zagubić się i wiedzieć, co w tym jest prawdą i dezinformacją.



Dzisiaj nie wiemy, co jest prawdą, a co nie - podkreśla Ruczyński. - Kiedyś, można powiedzieć, że każdy znał się na mediach, albo w zasadzie kiedy coś pisał dany portal czy medium, to przyjmujemy, że to jest prawda, bo ma swoją stronę internetową, ma swoje social media. Dzisiaj wiemy, że wiele z tych informacji przeniosło się do mediów społecznościowych. Ludzie sami tworzą kontent. Ktoś, kto ma ileś tysięcy followersów, przyjmujemy, że jest wiarygodną osobą, a tak nie zawsze musi być.



Początek debaty dzisiaj o godz 11:00 w budynku uczelni przy Monte Cassino w Szczecinie.