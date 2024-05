"Bitwa o Monte Cassino 1944" na placu Zgody w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Bitwa o Monte Cassino 1944" to tytuł wystawy plenerowej, którą można już oglądać na placu Zgody w Szczecinie. Powstała z okazji 80. rocznicy bitwy.

Ekspozycja składa się 21 plansz. Opowiada o działaniach zbrojnych 2. Korpusu Polskiego związanych ze zdobyciem klasztoru na Monte Cassino. Wystawa przedstawia bitwę z perspektywy polskiej, alianckiej i niemieckiej. Zawiera zdjęcia, wśród których są także dotąd niepublikowane i nieznane.



- Wszyscy Polacy powinni pamiętać o tym niezwykłym wysiłku zbrojnym - mówił dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Męciński. - O wielkim poświęceniu polskich żołnierzy w walce na froncie włoskim. Polacy byli czwartą siłą aliancką w czasie II wojny światowej i brali udział w wyzwalaniu Europy i m.in. w zdobyciu tego najważniejszego punktu oporu Linii Gustawa, co otworzyło drogę na Rzym.



Bitwa pod Monte Cassino to była też bitwa o wartości - mówi współtwórca wystawy profesor Bogusław Polak z Politechniki Koszalińskiej. - Działanie 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie to było w obronie Europy, cywilizacji, chrześcijaństwa. O tym musimy pamiętać, o wielkich wartościach, nie tylko wąskich, narodowych, ale to była walka o niepodległą Europę.



Wystawie towarzyszy ogólnopolska konferencja naukowa „Miejsce bitwy o Monte Cassino w pamięci zbiorowej Polaków i percepcji międzynarodowej". Odbywa się w Przystanku Historia IPN.