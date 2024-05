Brudziński: w UE mamy się czuć podmiotem, a nie przedmiotem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najważniejsza jest rola i miejsce Polski w zjednoczonej Europie - powiedział Joachim Brudziński.

Startujący z pierwszego miejsca listy PiS w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim obecny europoseł spotkał się z mieszkańcami Goleniowa.



- My mamy się czuć podmiotem, a nie przedmiotem. Jesteśmy dumnym, ponad 38 milionowym państwem w środku Europy. Z całym szacunkiem do wszystkich naszych partnerów w Unii Europejskiej, powinniśmy na takim samym stopniu asertywności i skuteczności zabiegać o interesy narodowe, tak jak zabiegają przedstawiciele innych państw. No i tyle mojego komentarza - mówił Brudziński.



W okręgu 13 zarejestrowanych zostało siedem komitetów wyborczych.



Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca.