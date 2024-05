Zabawa, modlitwa, warsztaty. Zapisy na święto młodych w Wolinie

Mat. Organizator

Koncerty, konferencje i liczne warsztaty wypełnią program tegorocznych Archidiecezjalnych Dni Młodych, które na przełomie maja i czerwca odbędą się w Wolinie. Trwają zapisy.

Hasło tegorocznego spotkania to: Ci, którzy pokładają nadzieję w Panu, pobiegną i nie będą zmęczeni”.



Ks. Marcin Miczkuła, koordynator Archidiecezjalnych Dni Młodych mówi, że to spotkanie tych, którzy wierzą. - W parafiach może za dużo tych młodych nie widać, ale kiedy przyjadą razem to widzą, że są siłą. Dlatego też oprócz modlitwy, jest rozrywka, rekreacja, są koncerty, spotkania warsztatowe, zwiedzanie miasta.



Emilia i Filip już byli i znowu jadą do Wolina. - Najlepszy czas to tańczenie, zabawa, klimat wspólnej modlitwy tylu osób, msza - wymieniają.



To dla mnie duża radość, że ta młodzież jest - przyznaje siostra Iza Jasińska, ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, kierownik świetlicy Caritas przy parafii św. Rodziny w Szczecinie. - Ta młodzież chce się modlić i być w Kościele. Trzeba im po prostu odświeżać i przypominać o tym, że Kościół jest żywy i jest też dla ludzi młodych - mówi s. Jasińska.



Zapisy trwają na ichtis.info do 28 maja.