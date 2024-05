Historyczny Targ Solny w weekend w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Już po raz dwudziesty w Kołobrzegu rozstawi się Historyczny Targ Solny. W dwudniowym programie, między innymi, warsztaty serowarskie, pokaz walk średniowiecznych wojów i gra targowa.

- Chcemy uczyć mieszkańców i turystów o bogatej historii naszego miasta - mówi prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. - Szczególnie młode pokolenie ma szansę poznać historię naszego miasta, bogatą, wielokulturową. Historię, którą trzeba przypominać, szczególnie młodemu pokoleniu.



W związku z 900-leciem chrystianizacji Pomorza wydarzenie rozpocznie się rekonstrukcją przybycia św. Ottona z Bambergu do Kołobrzegu. - Bez Świętego Ottona nie byłoby Pomorza Zachodniego w kształcie jakim znamy - mówi Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego. - To na pewno nie byłoby to samo Pomorze. Pamiętajmy, że przyjęcie chrześcijaństwa absolutnie zmieniło te tereny i dzięki temu ta ludność się zjednoczyła wokół jednego Boga, jednego kultu. Dzięki czemu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.



Historyczny Targ Solny odbywa się w ramach Dni Kołobrzegu, ich harmonogram można znaleźć na stronie urzędu miasta.