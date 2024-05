Konferencja i warsztaty dla opiekunów zastępczych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Relacje i potrzeby w pieczy zastępczej - na konferencji. I warsztaty dla opiekunów zastępczych. Zorganizował je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie razem z Instytutami Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas zajęć poruszyliśmy temat relacji pomiędzy rodziną zastępczą a wychowankami, mówi Małgorzata Olszewska ze szczecińskiego MOPRu.- Często są to relacje trudne, które wzbudzają wiele emocji, dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, żeby uporządkować tę wiedzę. Najważniejsze, żeby opiekunowie zastępczy, którzy podejmują się tej roli, byli do niej przygotowani, ale też instytucje, które wspierają dzieci i rodziny, byli przygotowani na przyjęcie dzieci z pieczy zastępczej - czy do placówek oświatowych, żeby te instytucje były przygotowane na te trudności, które dotyczą dzieci w pieczy zastępczej.



W Szczecinie z roku na rok przybywa dzieci, które potrzebują umieszczenia w rodzinach zastępczych, wyjaśnia Beata Bugajska, dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych szczecińskiego magistratu.- Rodziny z różnych powodów nie są w stanie sprawować opieki. Rośnie nam liczba dzieci, które wymagają natychmiastowej interwencji. Na przestrzeni ostatnich lat niejednokrotnie mówimy o tym, jak warto ponownie zdefiniować pieczę zastępczą. Żyjemy w świecie, w którym rodziny, nie chcą pełnić funkcję rodzin zastępczych.



W najbliższą sobotę Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza mieszkańców na Jasne Błonia o godz. 11 rozpocznie się festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.