Nowa propozycja dla mieszkańców Stargardu - zamknąć dwa wiadukty na całe wakacje

Stargard. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Jednoczesne zamknięcie dwóch wiaduktów w Stargardzie - takie rozwiązanie zaproponowała miastu Grupa Trakcja. To ona od kilku lat przebudowuje stację i węzeł kolejowy w ramach modernizacji linii Szczecin-Poznań.

Miałoby to przyspieszyć opóźnioną o kilka lat inwestycję. Plan jest taki, aby podczas wakacji cały ruch w centrum i śródmieściu skierować przez otwarty wiadukt nad ulicą Wyszyńskiego. Dwa inne- przy Konopnickiej i Bogusława- miałyby zostać zamknięte.



Zdzisław Rygiel, sekretarz miasta podkreśla, że do propozycji wykonawcy odniosą się razem radni miejscy i powiatowi. - To jest pomysł grupy Trakcji, aby mógł wejść w życie, musi być skonsultowany. Kolej chce przedstawić propozycje obu radom ewentualnego zamknięcia dwóch wiaduktów wyłącznie w okresie wakacyjnym.



Natomiast w ocenie pana Mateusza, zawodowego kierowcy, w tej sytuacji Stargard może okazać się nieprzejezdny.- Cały ruch pójdzie przez centrum miasta, nie wiadomo jak piesi będą musieli się poruszać, skoro zamkną nam tutaj dwa wiadukty. Będzie ciężko na pewno



Pani Barbara jednoznacznie skomentowała planowane zmiany.- To będzie koniec, to już po jeździe, na piechotę będziemy musieli chodzić.



O tym, czy zamykać wiadukty czy nie, obie rady- miasta i powiatu- zdecydują na wspólnej sesji 28 maja.