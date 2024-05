Trenuj z Wojskiem w Świnoujsciu

Zbliża się kolejna edycja "Trenuj z Wojskiem" w Świnoujściu. To propozycja kilkugodzinnego szkolenia dla cywili, którzy chcieliby podnieść swoje poczucie bezpieczeństwa i nabyć nowe umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów wojskowych.

Wojskowi pokażą, jak posługiwać się bronią, nauczą podstaw walki czy podstaw survivalu. Nie zabraknie także szkoleń na okręcie 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.O tym, dla kogo przeznaczone są zajęcia mówi kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski.- Propozycja skierowana jest do wszystkich w wieku 16-65 - dla osób poniżej 18 roku wymagana jest zgoda rodziców albo opiekuna prawnego. Wyłącznie dla obywateli Polski. Wystarczy wysłać swoje zgłoszenie na jeden z podanych adresów e-mail lub zadzwonić. Zostaną przesłanie zwrotnie wszystkie szczegóły dotyczące szkolenia.Na szkolenie można się zgłaszać do 14 czerwca do godziny 20. Zajęcia odbędą się 15 czerwca.Szczegółowe informacje w linku.