Ósmoklasiści sprawdzą swoją wiedzę z języka obcego

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

W czwartek ósmoklasiści ze szczecińskich podstawówek przystępują do egzaminu z języka angielskiego i rosyjskiego oraz innych obcych języków nowożytnych.

Na egzaminie pojawią się zadania typu prawda-fałsz, czytanie ze zrozumieniem i krótka praca pisemna.



- Rano przychodzą materiały z płytą do odsłuchu. Sale są wyposażone w magnetofony, które są uzbrojone w baterie na wypadek, gdyby były przerwy w dostawie prądu - tak o przygotowaniach do przeprowadzenia egzaminu mówi dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 46 Magdalena Zawacka-Walczak.



Start o 9. Egzamin potrwa 90 minut i to ostatni arkusz przygotowany dla ósmoklasistów. Wyniki poznają 3 lipca.