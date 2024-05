Wystawa o powstaniu warszawskim w Przełomach

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

W Centrum Dialogu Przełomy Muzeum Narodowego w Szczecinie otwarto wystawę „Powstanie warszawskie - lustro pokoleń".

To opowieść o jednym z ważniejszych wydarzeń z w najnowszej historii. Oprócz przedmiotów z epoki: militariów, przypinek do czapek, opasek powstańczych, prezentowane będą także obiekty pamiątkowe, tworzone z okazji kolejnych rocznic wydarzenia.



Dla szerokiej publiczności ekspozycja będzie dostępna od Nocy Muzeów, czyli od soboty i będzie ją można zwiedzać do 2 października, czyli do dnia, w którym w 1944 roku zakończyło się powstanie.