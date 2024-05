Młode sokoły z obrączkami, za kilka dni dostaną imiona

Młode sokoły z koszalińskiej ciepłowni zostały zaobrączkowane. Ptaki wykluły się 3 tygodnie temu na kominie Miejskiej Energetyki Cieplnej.

Wiadomo już, że spośród czterech młodych, jedna to samica, a trzy - samce. Wszystkie są zdrowe i rosną w dobrym tempie. Każdy z sokołów otrzymał dwie obrączki - ornitologiczną i obserwacyjną. Na razie pisklęta wróciły do gniazda, gdzie zajmuje się nimi samica Nila.Za kilka dni powinniśmy poznać wyniki głosowania na imiona dla młodych sokołów. Za kilka tygodni ptaki powinny być gotowe do opuszczenia gniazda. Ich losy można śledzić "na żywo", dzięki kamerom umieszczonym wewnątrz gniazda na stronie meckoszalin.pl