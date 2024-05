Ćwierć kilograma amfetaminy zabezpieczyli koszalińscy policjanci. Takie ilości środków odurzających posiadał 24-letni mężczyzna.

Policjanci z wydziału kryminalnego podczas kontroli zatrzymali i doprowadzili go do aresztu. Po zbadaniu narkotyków 24-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości zakazanych substancji i został objęty policyjnym dozorem. Może mu grozić nawet do 10 lat więzienia.