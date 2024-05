Wojskowi szkolą zachodniopomorską młodzież [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Edukacja z Wojskiem to program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Zachodniopomorskiem udział w programie bierze 140 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 3-godzinne zajęcia poprowadzą żołnierze z różnych jednostek.

- Ma przygotować ich do tego, aby miały świadomość i wiedzę, gdzie znajdują się ukrycia w ich okolicy, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, jak informować o tym, że znajdują się w zagrożeniu, jak reagować na informacje o zagrożeniu ze strony innych. Są to podstawowe rzeczy - wylicza mł. chor. Przemysław Nadolski, oficer prasowy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



- Jest to wiedza podstawowa i jak dodaje Nadolski - bardzo potrzebna. - Przede wszystkim przekazujemy informację, które mają wpłynąć na bezpieczeństwo tych dzieci w ich środowisku, a więc jest to również pewna forma edukacji dotyczącej obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, na styku. Wiedza, której trochę dziś brakuje w szkołach i świadomości społecznej - wylicza mł. chor. Przemysław Nadolski.



Program potrwa do 20 czerwca, a już od poniedziałku trafi do szczecińskich szkół.