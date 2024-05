Most kolejowy nad Regalicą zyskał imię cenionego specjalisty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Był inicjatorem wybudowania nowego mostu kolejowego w Podjuchach nad rzeką Regalicą. Od teraz ta metalowa konstrukcja nosi nazwę jego imienia.

Mowa ś.p. dr inż. Andrzeju Krefcie, wieloletnim dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i cenionym specjalistą z zakresu gospodarki wodnej. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę upamiętniającą jego zasługi.



- Pomysł zrodził się już w momencie, kiedy inwestycja została otwarta. Gdy zdobyto środki finansowe i kiedy wiadomo było, że będzie realizowana. To był moment, kiedy skończył swoje życie Andrzej Kreft Pomyślałem sobie, że największy wkład w to, że ta inwestycja rozpoczęła się, to właśnie miał pan Andrzej Kreft - mówi Zbigniew Antonowicz.



- Jest to na pewno bardzo dużo uhonorowanie. Jestem bardzo dumna z tego, to są wspomnienia. To jest ten żal, że jednak już niestety może być tylko tablica - mówi Anna Szczepaniak.



Andrzej Kreft funkcję dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełnił przez 26 lat. Zmarł w 2021 roku.



Nowy most kolejowy w Podjuchach został oddany do użytku w drugiej połowie grudnia ubiegłego roku. Wartość inwestycji to prawie 350 milionów złotych.