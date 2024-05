Tureckie bezzałogowce są już w Mirosławcu

Źródło: Twitter Paweł Bejda

Ostatni zakontraktowany zestaw bezzałogowego systemu powietrznego Bayraktar TB2 jest już w Polsce. W 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu Górnym odbyło się uroczyste zakończenie dostaw tureckich bezzałogowców dla polskiej armii.

Wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda mówi, że to znaczne wzmocnienie dla polskiego wojska.- Będą operowały na niebie całej Polski, ponieważ są zainstalowane anteny, radary, które powodują, że stąd, z Mirosławca jeśli wystartuje któryś z bezzałogowców, może latać po całym kraju. Jego zasięg to 22 godziny lotu. Zasięg zależy od uzbrojenia.



W uroczystości udział wziął także ambasador Republiki Turcji w Polsce Rauf Alp Denktaş oraz właściciel firmy produkującej bezzałogowce.



Od teraz w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu znajdują się cztery zestawy systemu powietrznego Bayraktar TB2. W skład każdego wchodzi sześć dronów. Bayraktar TB2 to bezzałogowe systemy latające z prędkością 220 kilometrów na godzinę. Potrafią wznieść się na 8200 metrów. Wartość kontraktu to ponad miliard czterysta milionów złotych.