Prezydent Świnoujścia wybrała zastępców

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Od dziś w Świnoujściu, fotele zastępców i najbliższych współpracowników nowej prezydent Świnoujścia są w pełni obsadzone. Nowy samorząd wdraża się w pełnienie funkcji i już podejmuje najpilniejsze dla miasta decyzje.

Na swoich zastępców, prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska mianowała Arkadiusza Mazepę byłego dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa i Romana Kucierskiego, wieloletniego dyrektora renomowanego hotelu.- Obdarzam ich zaufaniem, ze względu na kompetencje, cechy charakteru, które posiadają. Zdecydowałam się zbudować z tych osób zespół.



Przejęcie pieczy nad rozliczaniem i prowadzeniem licznych świnoujskich inwestycji, nie należy do zadań łatwych, ale zastępca prezydenta, Arkadiusz Mazepa jest dobrej myśli.- Zadania wszystkie są akceptowalne i do przyjęcia. Z takim zespołem myślę, że damy radę.



Pozytywne podejście ma także drugi zastępca Roman Kucierski.- Miałem przyjemność odwiedzić Zakład Opieki Długoterminowej, byłem w szpitalu, na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Widzę te problemy i powoli sobie to układam.



Joanna Agatowska oficjalnie urząd prezydenta przejęła 6-go maja.