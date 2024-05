Nowa koalicja w powiecie stargardzkim

Stargard. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Stargard XXI- Stowarzyszenie prezydenta Rafała Zająca, wspólnie z Platformą Obywatelską przejmuje władzę w powiecie stargardzkim. Oba ugrupowania zdecydowały się na utworzenie koalicji, zdobywając większość w 23- osobowej Radzie Powiatu.

Pociągnie to za sobą zmiany we władzach powiatu nowej kadencji. Jednak, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, roszady na stanowiskach będą raczej niewielkie.

Powiatowe władze radni wybiorą podczas jutrzejszej sesji.



Marek Stankiewicz, przewodniczący PO w powiecie stargardzkim przyznaje, że można już mówić o koalicji z prezydenckim ugrupowaniem.- Wstępne porozumienie co do umowy koalicyjnej zostało dogadane, radni będą decydowali, w jakim kształcie będzie pracował zarząd.



W ocenie Marka Stankiewicza koalicja w takiej formule była naturalnym wyborem.- Uznaliśmy, że to jest jedyna możliwa koalicja, w którą możemy wejść. Nie traktujemy personaliów jako jakąś cenę. Będziemy swoje pomysł realizować.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że stanowisko zachowa Starosta Iwona Wiśniewska. Natomiast Markowi Stankiewiczowi przypadnie funkcja wicestarosty. PiS mające siedem mandatów zamierza pełnić rolę- jak określono- wymagającej lecz odpowiedzialnej opozycji w Radzie Powiatu.