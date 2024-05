Rozpoczęły się szczecińskie Juwenalia

Zainaugurowane zostały zawodami sportowymi oraz strefą relaksu przy kampusie w alei Piastów. Od godziny 18 zabawa przeniosła się na Łasztownię. Na bulwarach usłyszymy dziś takie gwiazdy jak Margaret czy Kult.

- Mam szansę posłuchać osób, których wcześniej nie słuchałam, a to pozwala rozwinąć polską scenę muzyczną. Mamy szansę się zintegrować, poznać osoby z innych uczelni.- Przekazanie klucza do miasta oznacza, że to my jesteśmy tym miastem.- Podoba mi się jutrzejszy dzień, będą artyści dla młodych ludzi, ale też klasyki - mówili studenci.



Jutro na juwenaliowej scenie zagrają między innymi Guzior, Reto czy Avi.