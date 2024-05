Dni Kołobrzegu pod hasłem „Otwarte bramy średniowiecza” [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Plakat-XX-Targ-Solny 1200

Dni Kołobrzegu upłyną w tym roku pod znakiem historii. Towarzyszyć im będzie hasło „Otwarte bramy średniowiecza”. Przedsmak tych wydarzeń prezentowany jest już w miejscowym Muzeum Oręża Polskiego.

Historyczny Targ Solny od 20 lat jest nieodłącznym elementem obchodów Dni Kołobrzegu. W tym roku zyska on jednak znacznie większy rozmach.



Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego mówi, że całe wydarzenie rozpocznie wyjątkowa rekonstrukcja historyczna.- Po raz pierwszy do Kołobrzegu przybywa Święty Otton, będzie to 25 maja o godzinie 11 - wszystkich serdecznie zapraszamy - to w ramach 900-lecia chrztu Pomorza.



Przez dwa dni w centrum miasta funkcjonować będzie też obozowisko, w którym będzie można zapoznać się nie tylko z rzemiosłem, ale i sztuką bitewną średniowiecza. Przedsmakiem tego, co można będzie zobaczyć na Targu Solnym jest otwarta w muzeum wystawa, na której można zapoznać się z uzbrojeniem zaczepnym i ochronnym z okresu od IX do XII wieku.