Pogoń zmierzy się ze Stalą

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Piłkarze Pogoni walczyć dziś będą o 16 zwycięstwo w rozgrywkach o mistrzostwo Polski.

Szczecinianie w Mielcu zmierzą się z tamtejszą Stalą w 33. kolejce ekstraklasy. Dla portowej drużyny będzie to ostatni wyjazdowy mecz w tym sezonie.



Adrian Przyborek, pomocnik Dumy Pomorza zapewnia, że celem Pogoni na dzisiejszy pojedynek jest tylko wygrana.



- Zawsze, kiedy wybieramy się na wyjazdy to myślimy o tym, żeby zdobyć te trzy punkty. To się nigdy nie zmieni. Okres jest cięższy, ale nastawienie dalej mamy takie same - chcemy wygrywać, mamy "mental wygranych". Nie zawsze się to oczywiście udaje, ale zawsze chcemy strzelać bramki i wygrywać... - podkreśla Przyborek.



Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00 w Mielcu.