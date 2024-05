Podczas pościgu zderzył się z tramwajem. Teraz stanie przed sądem

źródło: Suszą! Szczecin - https://www.facebook.com/groups

Miesiąc temu jego nocny rajd zakończył się zderzeniem z tramwajem na placu Grunwaldzkim. Teraz będzie się tłumaczył przed sądem.

Chodzi o mężczyznę, który 17 kwietnia przed północą uciekał przed policją w centrum Szczecina. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w jego sprawie.



Policjanci około godz. 23:00 chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę Renault, ale ten na widok radiowozu przyspieszył. Podczas ucieczki wjechał na plac Grunwaldzki i zderzył się z tramwajem, który zjeżdżał ze skrzyżowania. Nikomu nic się nie stało.



Okazało się, że 32-latek ma w organizmie ponad pół promila alkoholu. Był też wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu pod wpływem i naruszenie zakazu kierowania. Mężczyzna został aresztowany.



Teraz grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.