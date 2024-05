Miasto przyznało coroczne Nagrody Artystyczne [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Gala odbyła się w szczecińskiej Wili Lentza. Za istotne osiągnięcie artystyczne w roku 2023 nagrodę otrzymała Katarzyna Szeszycka - malarka, artystka interdyscyplinarna, wykładowczyni Akademii Sztuki.

- Cieszę się, że malarstwo zyskuje widoczność. Mam nadzieję, że jest to wiatr zmian, który pozwoli przywrócić Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego. Być może jest to właśnie pierwsza jaskółka - podkreśla Szeszycka.



Nagrodę za całokształt działalności artystycznej odebrał też aktor Teatru Współczesnego Jacek Piątkowski.



- Rzadko miewałem jakieś kontrowersje, na ogół świetnie dogadywałem się z reżyserami. Miałem dużo szczęścia po prostu. Przestałem zapisywać ilość przedstawień po 130... - dodaje Piątkowski.



Za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury w roku 2023, za działalność koncertową, nagrodzono również Chór Politechniki Morskiej.



Wyróżnienie odebrała dyrygentka zespołu Sylwia Fabiańczyk-Makuch: - To jest przemiłe być docenioną, a właściwie docenionym, bo jest nas bardzo duża grupa osób. Czujemy to wsparcie, to dla nas wyjątkowy wieczór, że możemy taką nagrodę otrzymać.



Tradycyjnie już, razem z Nagrodą Artystyczną, przyznany został również tytuł Mecenasa Kultury. Statuetkę odebrał Marcin Raubo z OFF Mariny.



Sylwia Fabiańczyk-Makuch będzie dziś gościem Małgorzaty Frymus w "Rozmowie pod Krawatem". Początek o godz. o 8:30.