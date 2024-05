Moc atrakcji w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Więcej rozrywki dla mieszkańców - nowy samorząd Świnoujścia zapowiada, że wydarzeń kulturalno-rozrywkowych ani w tym roku, ani w następnych latach nie zabraknie. Miasto już przygotowuje plan wydarzeń na najbliższe tygodnie, a o pomoc prosi Młodzieżową Radę Miasta.

Tylko do końca sierpnia w Świnoujściu mają się odbyć cztery wydarzenia dla mieszkańców.



- Noc Muzeów, Dzień Dziecka, 3 czerwca jest dzień powstania Świnoujścia, czyli urodziny miasta. I impreza najważniejsza, dwudniowa, czyli Dni Morza, w piątek i sobotę z gwiazdami wieczoru plus wszelkiego rodzaju strefy gastronomiczne i zabaw dla dzieci i mieszkańców - wylicza Roman Kucierski, zastępca prezydenta Świnoujścia.



W przygotowaniach do Dni Morza w tym roku zaangażowana będzie także młodzież.



- Jesteśmy po wstępnych rozmowach dotyczących m.in. gwiazdy wieczoru na sobotę. Nie będę jeszcze zdradzał, kto nią będzie, pracujemy nad tym, w najbliższym czasie z młodzieżową radą będziemy mogli ogłosić artystów i gwiazdy, które wystąpią w Świnoujściu - zapowiedział.



Dni Morza w Świnoujściu odbędą się na przełomie czerwca i lipca.