Szczecińscy uczniowie uczcili pamięć polskich żołnierzy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Uczniowie szczecińskiej "dziewiątki" uczcili polskich żołnierzy w przeddzień 80. rocznicy zdobycia Monte Cassino.

Przybrani w czerwone maki wraz z przedstawicielami szczecińskiego oddziału IPN złożyli kwiaty przy pomniku "Pamięci Kombatantów" na Cmentarzu Centralnym.



Czy uroczystości upamiętniające polskich bohaterów są ważne dla młodego pokolenia? - spytaliśmy uczniów szczecińskiego LO IX.



- Na pewno nie dla wszystkich. - Według mnie to jest bardzo potrzebne, aby nigdy nie zapomnieć o tym, co się działo... Ile ci ludzie dla nas i całego kraju zrobili, oddając swoje życie. - Oni uczynili dla nas coś bardzo ważnego, my chodzimy do szkoły im. Bohaterów Monte Cassino. - Nie zawsze wszyscy są w 100 proc zaangażowani w takie akcje, ale uważam, że warto i trzeba pamiętać o tym - podkreślają uczniowie.



- Tak, to ważne, bo przecież ci żołnierze bili się o wolną i niepodległą Polskę. Ta bitwa była wielką legendą i symbolem niezłomności, a także ważnym elementem tej narracji patriotycznej, historycznej w okresie komunistycznym. Należy im się szacunek i chwała - dodaje Krzysztof Męciński, dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.



Kluczową rolę w walkach odegrał II Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa. Żołnierza zdobyli wzgórze Monte Cassino, o które alianci toczyli walki z Niemcami przez kilka miesięcy. Otworzyli dzięki temu drogę na Rzym.