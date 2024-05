Zagrożenie przeciwpożarowe w lasach regionu

Bardzo duże zagrożenie pożarowe w lasach w woj. zachodniopomorskim. Od wielu dni utrzymuje się słoneczna pogoda, w wielu miejscach wilgotność ściółki spadła poniżej 10 procent.

Jak powiedział zachodniopomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Mirosław Pender, w takiej sytuacji nawet niewielka iskra może spowodować pożar.



- W tej chwili w województwie zachodniopomorskim na terenach leśnych wprowadzony został najwyższy stopień pożarowy. Istnieje bardzo duże i realne zagrożenie pożarowe. Tu już niewielka iskra wystarczy do tego, żeby w terenie leśnym powstał pożar. Zwykła nieostrożność ludzka, nieumiejętne, nieodpowiedzialne posługiwanie się otwartym ogniem może doprowadzić do nieszczęścia - podkreślił.



Zachodniopomorscy strażacy do pożarów lasów wyjeżdżali w tym roku kilkadziesiąt razy.



- W tym roku na terenie woj. zachodniopomorskiego odnotowaliśmy 80 zdarzeń w obszarach leśnych, z czego 30 w miesiącu maju - dodał starszy brygadier Pender.



W całym kraju doszło w tym roku już do ponad 1400 pożarów, tylko w maju takich zdarzeń było ponad 800.