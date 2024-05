Żołnierze szczecińskiej "Dwunastki" trenują na nowoczesnym sprzęcie [ZDJĘCIA]

Fot. st. chor. Ireneusz Tomaszewski Fot. st. chor. Ireneusz Tomaszewski Fot. st. chor. Ireneusz Tomaszewski Fot. mjr Błażej Łukaszewski

Na obiektach Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko trwa ćwiczenie "Ryś-24". W ramach akcji 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana korzysta z nowego Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki.

Dzięki niemu dowódcy w czasie rzeczywistym otrzymują informacje bezpośrednio z pola ćwiczeń.



- Jest to wręcz rewolucja w szkoleniu wojsk, ponieważ każdy żołnierz, wóz bojowy czy pojazd może być wyposażony w symulatory tego systemu - podkreśla mjr Błażej Łukaszewski oficer prasowy szczecińskiej "Dwunastki".



- Na szeroką skalę wykorzystują nowoczesny, kompleksowy system symulacji pola walki, który dostarcza ćwiczącym i dowódcom mnóstwo szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym. Dodatkowo żołnierze 2. Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca występują w roli "podgrywanego" przeciwnika, co daje jeszcze więcej realizmu w prowadzonych działaniach - powiedział.



RYŚ-24 potrwa do poniedziałku.