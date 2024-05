Kolejny dzień Juwenaliów [WIDEO, ZDJĘCIA]

W piątek na placu Orła Białego samorządy Akademii Sztuki i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizowały Dzień Studenta.

W programie koncerty, lekcje zumby, ale i strefa relaksu.- Można sobie posiedzieć, porozmawiać. Jest też narkostacja, będzie slalom z goglami, które symulują, jak się jedzie pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Będzie można wygrać koszulki z Juwenaliów. - To są moje czwarte Juwenalia. Myślę, że co roku podobnie to wygląda; dużo ludzi, fajne koncerty. - Jesteśmy z kierunku Gry Komputerowe i prowadzimy Koło Naukowe Gier Planszowych. - Dopiero przyszłyśmy, czekamy, aż się rozkręci, czekamy na znajomych..., to czysto: życie studenckie. Ludzie się integrują, lubię takie rzeczy - mówili studenci.A wieczorem na szczecińskiej Łasztowni usłyszymy polskich raperów. Wystąpią między innymi RETO, Guzior, Avi czy Szpaku.