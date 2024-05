Remonty dróg. Sam sołtys to potwierdza, więc nadzieja jest [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Remont najbardziej zniszczonych odcinków dróg w podstargardzkim Trzebiatowie, a także w Pęzinie i Ulikowie rozpoczyna Zarząd Dróg Powiatowych.

Decyzję o sfinansowaniu prac remontowych wywalczyli mieszkańcy Trzebiatowa przez prawie miesiąc blokujący drogę w swojej miejscowości. Koszt inwestycji o wartości 800 tys. zł pokryje budżet powiatu. Swój wkład własny wnosi również Gmina Stargard.



Wiesław Bączkowski z ZDP zapewnia, że wszystko jest już gotowe do rozpoczęcia prac.



- Od poniedziałku rozpoczną się roboty w trzech miejscowościach: Trzebiatów, Pęzino i Ulikowo. W poniedziałek firma wykonawcza wchodzi do Trzebiatowa, frezuje istniejącą nawierzchnię. W miejscowości Pęzino są frezowane odcinki skrzyżowań - powiedział.



A w Ulikowie wyremontowany zostanie odcinek do przejazdu kolejowego.



Zamieszkała w Trzebiatowie pani Mirosława pozwala sobie na ostrożny optymizm.



- Dowiedziałam się od samego sołtysa, że od 20-go niby wchodzą i już... No, to nadzieję mam - przyznała.



W Trzebiatowie do remontu przewidziano biegnący przez całą miejscowość odcinek drogi o łącznej długości 700 m.