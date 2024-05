Szczeciński Bazar Smakoszy od 7 lat dostarcza mieszkańcom miasta regionalnych przysmaków i rzemieślniczych produktów.

Z okazji urodzin w OFF Marinie przy ul. Chmielewskiego odbędzie się specjalna edycja bazaru - Festiwal Kawy. To okazja do spróbowania ziaren z całego świata, ale i zakupu przetworów, pieczywa czy warzyw prosto od rolników i producentów.Dodatkowo w sobotę trwać będzie Giełda Winyli.Bazar smakoszy odwiedzać można w weekend w godz. 10-14.