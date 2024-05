Kołobrzeg. Nie chcieli po dobroci, będą mieli blokady [ZDJĘCIA]

To reakcja na zachowania kierowców, którzy nie respektują w tych miejscach znaków zakazu wjazdu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] To reakcja na zachowania kierowców, którzy nie respektują w tych miejscach znaków zakazu wjazdu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] To reakcja na zachowania kierowców, którzy nie respektują w tych miejscach znaków zakazu wjazdu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Najdłuższa promenada nad polskim morzem nie dla samochodów - władze Kołobrzegu zdecydowały o montażu specjalnych blokad.

Chodzi o Promenadę Morskich Szeptów – przy dwóch wjazdach na trzykilometrowy deptak pojawią się specjalne wysuwane słupki, które zagrodzą wjazd dla samochodów. Ich montaż już rozpoczął się na wysokości ulicy Norwida, a wkrótce podobne prace będą przeprowadzone przy ul. Wschodniej.



Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta tłumaczy, że jest to reakcja na zachowania kierowców, którzy nie respektują w tych miejscach znaków zakazu wjazdu.



- Wjeżdżają na Promenadę, żeby sobie zawrócić albo gdzieś sobie podjechać... Dochodziło do uszkodzeń; te płyty granitowe nie są dostosowane do tego, żeby jeździły po nich samochody, a już nie daj Boże - autobus! - argumentował Kujaczyński.



Dotychczas najgłośniejsze przypadki złamania w tym miejscu przepisów dotyczyły zaparkowania na promenadzie turystycznego autobusu czy zarwania pod ciężarówką nawierzchni deptaku, w której zamontowana jest efektowna fontanna.



Blokady mają zapobiegać tego typu zdarzeniom. Zostaną jednak włączone do miejskiego systemu zdalnego otwierania, dzięki czemu w to miejsce będą mogły dotrzeć choćby służby ratunkowe.



Łączny koszt zadania to 380 tysięcy złotych.