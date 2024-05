Chociaż czasem ciężko wykręcić numer, to już jedna rozmowa może wiele zmienić - obchodzimy Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci.

W Polsce - według statystyk - na depresję cierpi 2 procent dzieci w wieku 6-12 lat.W grupie młodzieńczej to aż 20 procent. Dlatego warto wykonać pierwszy krok, poprosić telefonicznie o pomoc, a przede wszystkim: nie bagatelizować problemu.- Taka rozmowa pozwala wyrzucić z siebie wszelkie emocje, ponieważ czasami najtrudniej jest powiedzieć najbliższej osobie, co nas boli - mówi Sonia Świtalska, pedagog rodzinny z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.Natomiast Anna Mrzygłód, psycholog z zachodniopomorskiego TPD, dodaje, że najmłodsi dzwoniąc na telefon zaufania, mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i poradę, jak znaleźć pomoc stacjonarnie.- Mogą uzyskać wsparcie codziennie, o każdej porze i to bezpłatnie. Ale też - co jest ważne - sam fakt, że to wsparcie mogą uzyskać. Dlatego, że aby skorzystać z pomocy psychologicznej, trzeba mieć zgodę rodzica. A rodzice nie zawsze taką zgodę udzielają. Natomiast korzystanie z telefonu zaufania nie jest obarczone takim obowiązkiem - podkreśliła.Dzieci z telefonu zaufania mogą skorzystać pod numerami 11 61 11 i 800 119 119. W internecie są także dostępne czaty zaufania - 800119119.pl oraz