Rozpoczęło się święto miłośników zachodniopomorskiego wina [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Czwarta edycja Festiwalu Wina Pomorza Zachodniego oficjalnie otwarta.

Na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich jego uczestnicy mają możliwość poznania barw, aromatu i smaku trunku Bachusa powstałego na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Mogą także posłuchać dobrej muzyki i porozmawiać z fachowcami z branży winiarskiej.



- Mam na imię Marta i reprezentuję Winnicę Turnau z Baniewic. Dzisiaj przede wszystkim nasza nowość, bardzo przyjemne wino, które polecamy zwłaszcza na taki okres letni. - Mariusz Brycki, Farma Harmonia. Każdy ser będzie dobry do wina. Na przykład krowi z lawendą będzie fajny do półsłodkiego bądź słodkiego białego wina - mówią wystawcy.



- To taka drobna przyjemnostka, odkrywać różne smaki i zapachy. - To jest drugie wino i to jest to, które mi najbardziej smakowało, białe - mówią odwiedzający festiwal.



Na Pomorzu Zachodnim mamy 21 winnic, a będzie jeszcze ich więcej - mówi Anna Bańkowska, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.



- Kolejne trzy za chwilę będą miały swoje premiery, więc winiarzy i winnic przybywa nam na naszym Pomorzu Zachodnim. Naprawdę robią świetne wina - mówi Bańkowska.



Czwarty Festiwal Wina Pomorza Zachodniego potrwa do niedzieli.