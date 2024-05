Przesunięcie terminu wdrożenia krajowego systemu e-faktur

Fot. pixabay.com / Cobanams (domena publiczna)

Fakturowa rewolucja jednak z opóźnieniem. Decyzją Sejmu obowiązek wystawiania faktur elektronicznych - poprzez Krajowy System E-faktur - zacznie obowiązywać dopiero w 2026 roku.

Przedsiębiorcy mają teraz więcej czasu, aby przygotować się do tych zmian - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Obecnie w procesie wystawiania przez nich faktur nic się nie zmienia i nadal mogą korzystać z dotychczasowych narzędzi i rozwiązań. Zachęcamy jednak - szczególnie tych mniejszych przedsiębiorców - do wykorzystania dodatkowego czasu, aby zapoznać się z darmowymi narzędziami, takimi jak aplikacja podatnika i e-mikrofirma - mówi Brzoza.



Dla przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży przekroczy 200 milionów złotych, termin wdrożenia nowego systemu przypada 1 lutego 2026 roku. Pozostali przedsiębiorcy mają czas do 1 kwietnia 2026 roku na przystosowanie się do obowiązkowego KSeF.