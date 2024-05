Ostrzeżenie przed burzami i intensywnym deszczem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, którym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu.

Do tego wiać ma silniej wiatr, w porywach może osiągać około 70 km/h. Ostrzeżenie dotyczy 19 powiatów naszego regionu, między innymi stargardzkiego, pyrzyckiego, gryfińskiego i Szczecina. Obowiązuje od południa do 22.



Weekend przyniesie zmianę pogody na przeważającym obszarze kraju. Spodziewane są opady deszczu i burze. Nadal ma być ciepło. Jak mówił synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron, wyż, który kształtował pogodę w Polsce, przesunie się na wschód, a od południowego zachodu zacznie napływać zatoka niżowa. „Przemieszczająca się zatoka niżowa z frontem okluzji (powstała z połączenia frontu chłodnego z frontem ciepłym - przyp. red.) spowoduje wzrost zachmurzenia do dużego i występujące okresami przelotne opady deszczu oraz burze” - mówił Jakub Gawron. Burzom mogą towarzyszyć opady do 20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do około 70 kilometrów na godzinę.



Synoptyk dodał, że przelotny deszcz i burze będą pojawiały się także w niedzielę. „Te burze wciąż mogą być gwałtowne, w związku z czym IMGW znów wyda ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem” - prognozował Jakub Gawron. Mniej opadów, a więcej słońca będzie na północnym wschodzie.



W sobotę temperatura maksymalna wyniesie od 15-18 stopni nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat, do 19-23 stopni na pozostałym obszarze kraju. W niedzielę ma być trochę cieplej.