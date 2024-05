Płoną lasy w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejny pożar lasu w regionie. Rano ogień pojawił się w Kliniskach Wielkich.

Do akcji ruszyły trzy zastępy, jeden z Goleniowa i dwa OSP z Rurzycy i Lubczyny. W piątek, aż osiem zastępów gasiło pożar lasu w okolicach miejscowości Rurka. W akcji pomagały także dwa samoloty gaśnicze oraz jednostki ze Szczecina. W lasach naszego regionu wprowadzono najwyższy stopień pożarowy. Już niewielka iskra wystarczy do tego, żeby w terenie leśnym powstał pożar. Zachodniopomorscy strażacy do pożarów lasów wyjeżdżali w tym roku kilkadziesiąt razy.