Kamienica warta grzechu - ul. Monte Cassino nr 7 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Przywrócono jej dawny blask i teraz budzi podziw mieszkańców Szczecina. Mowa o wyremontowanej kilka lat temu kamienicy przy ul. Monte Cassino 7, która jest jedną z atrakcji tegorocznych Nocy Muzeów.

Klatka z ponad 130-letnią historią przyciągnęła tłumy. Co zachwycało najbardziej?- Jesteśmy pod wrażeniem z tego względu, że na co dzień nie można wchodzić do takich kamienic. Jesteśmy miłośnikami architektury i sztukaterii... - To wszystko jest odrestaurowane, było tu diabelnie brudno, olejnica, jak zwykle za komuny, a teraz mamy to, co mamy... - Te wszystkie sztukaterie, płaskorzeźby robione ręcznie, no i - witraże: od strony, od której fajnie światło z zewnątrz wchodzi, wywiera to zupełnie inne wrażenie - mówili zwiedzający.Do remontu doszło dzięki determinacji mieszkańców klatki - zaznacza artysta plastyk, Piotr Dziemianowski, wykonawca prac konserwatorskich, którego spytaliśmy dlaczego warto zobaczyć zabytkową kamienicę.- Warto dlatego, żeby może zmobilizować się w swoich przestrzeniach, dać szansę odtworzenia wartości historycznych w innych częściach Szczecina. Jak obserwuję inne miejsca, które kryją w sobie piękną historię architektury, a często nie są właściwie odrestaurowane, to to jest przykład na to, że można. To jest wspólnota. Wchodzący ludzie odnoszą wrażenie, że to jest urząd. Taki potencjał ma ta klatka - podkreślił.Narożną kamienicę przy ul. Monte Cassino 7 w Szczecinie możecie podziwiać do północy.