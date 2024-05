Stargard inwestuje i pyta mieszkańców

Kolejne bezpieczne przejścia planują stargardzcy urzędnicy i czekają na sugestie mieszkańców.

Specjalnie wyniesione "zebry", które zmuszają kierowców do wolniejszej jazdy powstaną na ul. 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty oraz na ul. Portowej.



Stargardzianie mogą zgłaszać swoje uwagi do tych inwestycji. Urzędnicy czekają na nie pod adresem mailowym: p.patyk@um.stargard.pl .



Można je przesyłać do piątku.