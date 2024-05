Noc Muzeów w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Świnoujskie obiekty muzealne przeszły wczoraj prawdziwe oblężenie! Przez pierwszą godzinę tylko muzeum odwiedziło ponad 500 osób. Kolejki zwiedzających pojawiły się przed wszystkimi obiektami udostępnionymi tej nocy do zwiedzania.

W tym roku swoje drzwi otworzyło nie tylko Muzeum Rybołówstwa, ale też między innymi Fort Anioła i Wieża Cafe.- Mieszkam tu już ponad 60 lat, przyszedłem zobaczyć co się zmieniło.-Ja tu co roku przychodzę, jestem mieszkańcem Świnoujścia.- Zwiedzimy wieżę jeszcze i Fort Anioła.- Byliśmy na promie. Dla nas i dzieci to jest atrakcja.-mówią zwiedzający.- Już mamy na chwilę obecną 530 osób. Wychodzi 500 zwiedzających na godzinę. Frekwencja dopisuje na prawdę niesamowicie - mówi pracownik Muzeum Rybołówstwa Morskiego.Obiekty były dostępne dla zwiedzających od 19 do północy.