Prom Karsibór znów z pełnym pokładem pasażerów [ZDJĘCIA]

Wyłączony od niemal roku z eksploatacji dla mieszkańców Świnoujścia, prom Karsibór, wczorajszej nocy miał pełen pokład. Tym razem nie pasażerów, a zwiedzających, którzy w ramach Europejskiej Nocy Muzeów mogli zobaczyć serce promu i wejść na mostek kapitański.

Co ciekawe, wśród zwiedzających najwięcej pojawiło się samych wyspiarzy, dla których do niedawna prom był jedyną możliwością wyjechania z wyspy w głąb kraju.- Liczycie ile osób się przewinęło?- pyta reporterka.- Nie liczymy, ale tak na oko 300. Można zwiedzać salon pasażerski, maszynownię, sterówkę.- Przyszliśmy powspominać stare czasy, jak to się pływało. Nigdy nie było czasu żeby zajrzeć do środka takiej maszyny.- Maszynownia zwiedzona, mostek kapitański zwiedzony, super było - mówią odwiedzający.Promy Karsibór początkowo przeznaczone były do transportu samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i pieszych. Mieszczą do 65 samochodów osobowych i do 242 pasażerów. Obecnie przewożą wyłącznie pojazdy z materiałami niebezpiecznymi, ponadnormatywne i zaprzęgowe.