Rok Ottonowy rozpoczęty w archidiecezji [ZDJĘCIA]

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

W niedzielny wieczór w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej rozpoczęły się obchody jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu.

Mszy św. przewodniczył administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej biskup Zbigniew Zieliński, który w kazaniu mówił m.in. o efektach działania niemieckiego biskupa w XII wieku na Pomorzu Zachodnim.



- Misję scharakteryzowano następująco: nawrócenie pogan i ich chrzest, budowa i konsekracja kościołów dla nowo ochrzczonych i wdrożenie w życie społeczne zasad chrześcijańskich. Podano także liczbę ochrzczonych. 22 tysiące 165 osób. Liczba wybudowanych kościołów - 11, w dziewięciu miastach - mówił bp Zieliński.



Dziś drugi dzień obchodów i uroczystość Najświętszej Matki Kościoła – głównej Patronki Archidiecezji. To tradycyjny już Dzień Jedności Wspólnot.



- Spotkanie również wieczorem na mszy św. o godzinie 18 - zaprasza do szczecińskiej katedry ks. dr Krzysztof Łuszczek. - Tym razem ze wspólnotami naszej archidiecezji. To jest również posłanie tych wspólnot i osób do ewangelizacji poprzedzone wspólną modlitwą i potem posłaniem biskupa.



Obchody jubileuszowe potrwają do czerwca przyszłego roku.



Zaproszony przez księcia Bolesława Krzywoustego Otton z Bambergu przeprowadził dwie wyprawy misyjne. Wyruszył z misją ewangelizacyjną w latach 1124-1125. Liczba ochrzczonych w dziewięciu miejscowościach stanowiła 20 procent tamtejszych mieszkańców. Otton z Bambergu odwiedził: Pyrzyce, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Gardziec, Lubin, Kłodzień, Kołobrzeg i Białogard.